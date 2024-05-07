Niğde'de Nisan Ayında Aranan 9 Şüpheli Yakalandı

Niğde'de nisan ayında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nisan ayında kaçakçılık, resmi belgede sahtecilik, ulusal güvenliğe yönelik suçlar, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçu kapsamında 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerle birlikte, 1 milyon 250 bin makaron, 2 ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 16 kaçak telefon ile gümrük kaçağı çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.????