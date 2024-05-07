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Bingöl'de Trafik Denetimlerinde 6 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, nisan ayında yapılan trafik denetimlerinde araçlara toplamda 6 milyon 306 bin 404 lira idari para cezası kesildiğini belirtti.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, nisan ayında yapılan trafik denetimlerinde araçlara toplamda 6 milyon 306 bin 404 lira idari para cezası kesildiğini belirtti.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekiplerinin 2024 yılı nisan ayı içinde gerçekleştirdiği faaliyetleri açıkladı. Yapılan açıklamada, 9 bin 304 aracın denetlendiğini belirtildi. Söz konusu denetimlerde bin 164 araca park ihlali, 269 araca kırmızı ışık ihlali, 267 araca seyir halinde cep telefonuyla konuşma, 88 kişiye ehliyetsiz araç kullanma, 86 muayenesiz araç kullanma, 34 sigortasız araç kullanma, 11 şahsa alkollü araç kullanma, 11 araca kanuna muhalefet olmak üzere toplamda 6 milyon 306 bin 404 lira para cezası kesildiği belirtildi.

Ayrıca, 18 aracın trafikten men edildiği de bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü trafik Bingöl 3.Sayfa Güncel Haberler

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