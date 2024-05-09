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Osmaniye'de 'Narkogüç' operasyonunda 5 kişi tutuklandı

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Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Narkogüç' operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Osmaniye'de 'Narkogüç' operasyonunda 5 kişi tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Narkogüç' operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik 'Narkogüç' adı verilen operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonlarda detektör köpeklerle yapılan aramada 262,35 gram bonzai, 244 sentetik hap, 2,31 gram metamfetamin, 1,37 gram fubinica, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjör ile 24 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Turabi G., Çağrı G., Halim B., Volkan B. ve Önder G. tutuklandı, Hasan G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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