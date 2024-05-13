Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda 0,53 Gram Madde Ele Geçirildi
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 0,53 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 0,53 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; 0,53 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK