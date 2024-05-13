Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda 0,53 Gram Madde Ele Geçirildi

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 0,53 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; 0,53 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK