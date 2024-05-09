Kayseri'de uyuşturucuyla yakalanan hükümlü tutuklandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs uyuşturucu maddeyle yakalandı. Şahsın üst aramasında 1,66 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlemlerin ardından şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerimizce yapılan denetimlerde; hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak', 'Başkasını Bir Malın Teslimi veya Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağma' suçlarından toplamda 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı olan Y.Ç. (51) yakalandı. Y.Ç.'nin yapılan üst aramasında ise 1,66 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İşlemlerin ardından Y.Ç., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ