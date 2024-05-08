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Şırnak'ta öğrenciler trafik haftasını emniyet müdürlüğünde kutladı

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Şırnak'ta trafik haftası kutlamaları çerçevesinde ilkokul öğrencileri Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi ve trafik araçlarına binerek 'trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım' anonsu yapıldı. Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, trafik kurallarına uyulması halinde trafik kazalarının azalacağını belirtti.

Şırnak'ta öğrenciler trafik haftasını emniyet müdürlüğünde kutladı

ŞIRNAK - Trafik haftası kutlamaları çerçevesinde ilkokul öğrencileri Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Şırnak'ta trafik haftası kutlamaları çerçevesinde, İstiklal İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Şehri Nuh İlkokulu ve Şehit Şafak Evran İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne gelerek, trafik haftasını kutladı. Trafik şube personelleri tarafından karşılanan öğrencilere, trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Osman Akçay öğrencilere trafik kurallarına uymalarını ve uymayanları uyarmalarını söyledi. Yanlış bilinen bazı trafik kurallarını öğrencilere anlatan Akçay, özellikle araç kullanan anne ve babalara bu kuralları sormaları yanlış bilmeleri halinde doğrusunu anlatmalarını istedi.

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bekletilen polis ve jandarma trafik araçlarına binen öğrenciler "trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım" anonsunu yaptı.

Etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Osman Akçay, trafik kurallarına uyulması halinde, meydana gelen trafik kazaları, ölüm ve yaralanmaların azalacağını söyledi. Akçay, "Bugün trafik haftası, Mayıs'ın ilk haftasında kutlanıyor. 4-10 Mayıs trafik haftamız. Trafik dediğim, sürücülerden, araçlardan ve yayalardan oluşuyor. Trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Her gün binlerce insanımız ölüyor. 100 bin üzerinde insanımız yaralanıyor. Milyarlarca Türk Lirası maddi hasarımız oluyor. Yapacağımız şeyler aslında çok basit. Emniyet kemerimizi takacağız, aşırı hız yapmayacağız, çalışma ve dinlenme sürelerine uyacağız, alkollü iken araç kullanmayacağız, hatalı solama yapmayacağız, şerit ihlali yapmayacağız, trafik lambalarına uyacağız. Hepsi bu aslında. Bunu yaparsak binlerce insanımızın hayatı kurtulacak. 100 binin üzerinde insanımızın yaralanmasına engel olacağız" dedi.

Ziyarete gelen öğrencilerin trafik kuralları hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade eden Akçay, "Trafik haftasını bizlerde Şırnak olarak çocuklarımız ile beraber kutluyoruz. Şırnak'taki öğrencilerimizi mümkün olduğunca Şırnak İl Emniyet Müdürlüğümüze getiriyoruz. Trafik sergimiz var içeride. Halkımıza açık. Öğrencilerimize trafik kurallarının önemini anlatmaya çalışıyoruz. Onlarda maşallah çok iyi biliyorlar trafik kurallarını. Anne ve babaları hata yaptığı zaman hemen uyarmaya hazırlar. İnşallah bu gençlerimiz büyüdükleri zaman onlar bizden de daha iyi sürücü olacaklar. Onlar daha çok trafik kurallarına uyacaklar" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinlik, trafik haftası nedeni ile resim çizen öğrencilere çeşitli hediyeler, toplu fotoğraf çekimi ve trafik ekiplerinin araç korteji ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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