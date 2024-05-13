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Kahramanmaraş'ta 117 aranan şahıstan 54'ü tutuklandı

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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 117 kişiden 54'ü tutuklandı. Operasyonlar sırasında uyuşturucu ve silah da ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 117 şahıstan 54'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde bir hafta boyunca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı olan 117 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 54'ü tutuklandı. Bu çalışmalar esnasında 56,56 gram metamfetamin, 792 sentetik ecza, 13 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca trafik ekipleri, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 102 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 67 araca ise abartı egzozdan işlem yaptı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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