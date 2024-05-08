Yozgat'ta 200 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Yozgat'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde 200 bin boş makaron ele geçirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir iş yerinde kaçak makaron bulundurulduğu ve satıldığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 200 bin boş makaron ele geçirdi.

Düzenlenen operasyon sonrası 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - YOZGAT