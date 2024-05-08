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Yozgat'ta 200 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak makaron bulundurulduğu ve satıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 200 bin boş makaron ele geçirildi.

Yozgat'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde 200 bin boş makaron ele geçirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir iş yerinde kaçak makaron bulundurulduğu ve satıldığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 200 bin boş makaron ele geçirdi.

Düzenlenen operasyon sonrası 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Makaron Yozgat Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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