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Kütahya'da Tefecilik Operasyonunda 1 Kişi Gözaltına Alındı

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Türkiye geneli mali suçlarla mücadele çerçevesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda Kütahya'da 1 kişi gözaltına alındı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda şüpheliye ait adres ve araçta yapılan aramada gözaltına alındı. Kütahya'da yılbaşından bu yana yakalanan tefeci sayısı 24'e ulaştı.

Türkiye geneli mali suçlarla mücadele çerçevesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda Kütahya'da 1 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce H. K (38) isimli şüpheliye yönelik Kütahya merkezde 1 adres ve 1 araçta yapılan aramanın ardından şahıs gözaltına alındı.

Kütahya'da yılbaşından bu yana yakalanıp gözaltına alınan tefeci sayısı 24'e ulaştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mali Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Türkiye Kütahya 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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