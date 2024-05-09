Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Haftası Etkinlikleri

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından Trafik Haftası kapsamında eğitim, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediliyor.

Ekipler, bu kapsamda 8 ilkokulda yaklaşık 875 öğrenciye Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında eğitim semineri verdi.

Ayrıca "Hayatla Yarışılmaz" kampanya temasına ait afiş ve pankartlar da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu alanlardaki billboardlara asıldı.

Öğrenci servisi denetimlerine hafta boyunca ağırlık veren trafik ekipleri, bilgilendirme faaliyetleri yaparak broşür dağıttı.

Ticari yolcu taşımacılığı yapılan dolmuş, taksi ve benzeri araçlardaki sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirme çalışması yapan ekipler, emniyet kemerinin önemini anlatan broşür verdi.

İlçe otogarından kalkan otobüslerde bulunan yolculara da emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yapılıp, emniyet kemerinin takılması sağlanarak yolculuk boyunca takılı kalması yönünde uyarıda bulunuldu.

Trafik bilgilendirme faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.