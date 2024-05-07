Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şüpheli Polis Operasyonuyla Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheli gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Aksaray'da hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 23 yıl hapis cezası bulunan Ö.K. (22) isimli şahsın peşine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın saklandığı ikameti tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Aksaray Yakalama Hırsızlık Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title