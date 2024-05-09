Afyonkarahisar ve Dinar'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Afyonkarahisar ve Dinar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Isparta kara yollarındaki uygulama noktalarında şüphe üzerine iki aracı durdurdu. Ekipler, araçlarda yaptığı aramada, 1171 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ve 3 parça peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan araçlarda M.O, A.O, R.S. ile M.D'ye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar ve Dinar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Isparta kara yollarındaki uygulama noktalarında şüphe üzerine iki aracı durdurdu.
Ekipler, araçlarda yaptığı aramada, 1171 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ve 3 parça peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçlarda M.O, A.O, R.S. ile M.D'ye adli işlem uygulandı.