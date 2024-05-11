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Kars'ta 100 litre sahte alkol ele geçirildi

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Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kent merkezinde sahte ve kaçak alkollü içki satışının engellenmesi amacıyla 100 litre sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta 100 litre sahte alkol ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde sahte ve kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

KOM ekiplerince yapılan çalışmalarda, 20 şişe halinde toplam 100 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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