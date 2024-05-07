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Keşan'da 2 Şüphelinin Üst Aramasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan 2 şüphelinin üst aramalarında toplamda 20,63 gram uyuşturucu madde bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu 2 şüphelinin üst aramalarında 20,63 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde şüphelendikleri G.D. ve G.K'yı durdurdu. G.D.'nin üst aramasında poşet içerisinde 14.79 gram, G.K.'nın üst aramasında ise poşet içerisinde 5,84 gram kimyasala bulanmış tütün olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Edirne Keşan Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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