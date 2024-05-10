Kumluca'da trafik haftası etkinlikleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi
Kumluca'da trafik haftası etkinlikleri kapsamında Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birlikte gerçekleştirdikleri denetimlerle sürücüleri bilgilendirdi. Denetimlerde sürücülere broşür dağıtılarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Kaymakam Erdemir, denetimlerle trafikte kaza sayısını azaltmayı hedeflediklerini belirtti.
Kumluca'da trafik haftası etkinlikleri kapsamında Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birlikte gerçekleştirdikleri denetimlerle sürücüleri bilgilendirdi.
Kumluca'da 1-7 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen denetimlerde sürücülere broşür dağıtılarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Denetimlere Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut da katıldı.
Kaymakam Erdemir, "Hayatla yarışılmaz" sloganıyla gerçekleştirilen denetimlerde sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunduklarını söyledi.
Erdemir, denetimlerle trafikte kaza sayısını azaltmayı hedeflediklerini belirtti.