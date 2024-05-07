Dörtyol'da Çalıntı Araçla Yakalanan Şüpheliye Para Cezası

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çalıntı araçla yakalanan şüpheliye, 15 bin 898 TL para cezası kesildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalara aralıksız devam ediyor. Hırsızlık suçlarına yönelik yapılan çalışmada; Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde ekipler şüphe üzerine 01 EEM 29 plakalı aracın şase sorgusu yapıldı. Yapılan şase sorgusunda çalıntı kaydı olan 80 EY 607 plakalı aracın olduğu tespit edildi. Olayla ilgili şüpheli M.S. yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Ayrıca şüpheliye trafik ekipleri tarafından 15 bin 898 TL para cezası kesildi. - HATAY