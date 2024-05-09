Eskişehir'de Huzur Uygulaması: 6 Bin 965 Şüpheli Sorgulandı
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Huzur Uygulaması'nda 6 bin 965 şüpheli sorgulandı. Uygulamada dolandırıcılık, asker kaçağı ve silah suçlarından aranan şahıslar yakalandı. Ayrıca ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, dün gece yüzlerce görevlinin katıldığı 'Huzur Uygulaması' yaptı.
Gece 21.00 ile 23.00 saatlerindeki uygulamaya 272 personel, 2 Çevik Kuvvet timi ve bir Özel Hareket timi katıldı. İl genelinde faaliyet gösteren işletmeler, parklar ve caddelerdeki uygulamada 6 bin 965 şüpheli sorgulandı. Dolandırıcılık uçundan aranan 1, asker kaçağı olan 5 şahıs yakalandı. Ayrıca 2 şüphelide 80 sentetik ecza, 1 şüphelide kurusıkı tabanca, şarjör ve 13 fişek, 1 şüphelide ise ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Ekiplerin denetlediği 88 umumu açık yerlerde, eksikleri tespit edilen 2 işletme hakkında işlem yapıldı.
Trafik ekipleri ise bin 129 aracı kontrol etti, 51 araç sürücüsüne 332 bin lira cezai işlem uygulandı - ESKİŞEHİR