Eskişehir'de Huzur Uygulaması: 6 Bin 965 Şüpheli Sorgulandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, dün gece yüzlerce görevlinin katıldığı 'Huzur Uygulaması' yaptı.

Gece 21.00 ile 23.00 saatlerindeki uygulamaya 272 personel, 2 Çevik Kuvvet timi ve bir Özel Hareket timi katıldı. İl genelinde faaliyet gösteren işletmeler, parklar ve caddelerdeki uygulamada 6 bin 965 şüpheli sorgulandı. Dolandırıcılık uçundan aranan 1, asker kaçağı olan 5 şahıs yakalandı. Ayrıca 2 şüphelide 80 sentetik ecza, 1 şüphelide kurusıkı tabanca, şarjör ve 13 fişek, 1 şüphelide ise ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Ekiplerin denetlediği 88 umumu açık yerlerde, eksikleri tespit edilen 2 işletme hakkında işlem yapıldı.

Trafik ekipleri ise bin 129 aracı kontrol etti, 51 araç sürücüsüne 332 bin lira cezai işlem uygulandı - ESKİŞEHİR