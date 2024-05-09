Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Sahte ve Kaçak Alkol Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri sahte ve kaçak alkol suçlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda, 123 şişe el yapımı sahte alkollü içki ve 2 adet alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekiplerinin sahte ve kaçak alkol suçlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri sahte ve kaçak alkol suçlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda, 123 şişe el yapımı sahte alkollü içki ve 2 adet alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title