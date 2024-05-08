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Kırıkkale'de Polis Ekipleri Okul Çevrelerinde Denetim Yaptı

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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde ve şehrin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında şüpheli görülen şahısların GBT kontrolleri yapıldı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince okul çevrelerinde ve şehrin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurunu ve güvenliğini sağlamak maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Uygulama yapan ekipler, okul çevreleri, metruk binalar, çarşı merkezi ile park ve bahçelerde şüpheli görülen şahısların GBT kontrollerini gerçekleştirdi. Denetimlerin azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kırıkkale Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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