Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava
30 Haziran itibariyle dünyanın birçok takımında forma giyen yıldız ismin sözleşmesi sona erdi. İşte sözleşmesi sona eren ve henüz bir takımla anlaşmayan yıldız isimler...
Türkiye'de yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle başladı.
BİRÇOK YILDIZIN SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Başta Avrupa'da olmak üzere dünyanın birçok yerinde forma giyen yıldız isimlerin 30 Haziran tarihi itibariyle takımlarıyla olan sözleşmeleri sona erdi. Bizler de sizlere sözleşmesi sona eren ve şu ana dek hiçbir takımla sözleşme imzalayamayan o isimleri derledik.
İşte o yıldız isimler;
Futbolcu: Modric
Futbolcu: Jonathan David
Futbolcu: Olivier Boscagli
Futbolcu: Dominic Calbert-Lewin
Futbolcu: Thomas Partey
Futbolcu: Marco Verratti
Futbolcu: Mario Pasalic
Futbolcu: Nelson Semedo
Futbolcu: Kyle-Walker Peters
Futbolcu: Victor Lindelöf
Futbolcu: Thomas Müller
Futbolcu: Lacazette
Futbolcu: Nicolas Tagliafico
Futbolcu: Luka Jovic
Futbolcu: Christian Eriksen
Futbolcu: Davy Klaassen
Futbolcu: Marko Arnautovic
Futbolcu: Jesse Lingard
Futbolcu: Bernard Mensah
Futbolcu: Axel Witsel
Futbolcu: Miralem Pjanic
Futbolcu: Dusan Tadic
Futbolcu: Osayi Samuel
Futbolcu: Arthur Masuaku
Futbolcu: Omar Colley
Futbolcu: Eric Bailly