Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Türkiye'de yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle başladı.

BİRÇOK YILDIZIN SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Başta Avrupa'da olmak üzere dünyanın birçok yerinde forma giyen yıldız isimlerin 30 Haziran tarihi itibariyle takımlarıyla olan sözleşmeleri sona erdi. Bizler de sizlere sözleşmesi sona eren ve şu ana dek hiçbir takımla sözleşme imzalayamayan o isimleri derledik.

İşte o yıldız isimler;

Futbolcu: Modric

Futbolcu: Jonathan David

Futbolcu: Olivier Boscagli

Futbolcu: Dominic Calbert-Lewin

Futbolcu: Thomas Partey

Futbolcu: Marco Verratti

Futbolcu: Mario Pasalic

Futbolcu: Nelson Semedo

Futbolcu: Kyle-Walker Peters

Futbolcu: Victor Lindelöf

Futbolcu: Thomas Müller

Futbolcu: Lacazette

Futbolcu: Nicolas Tagliafico

Futbolcu: Luka Jovic

Futbolcu: Christian Eriksen

Futbolcu: Davy Klaassen

Futbolcu: Marko Arnautovic

Futbolcu: Jesse Lingard

Futbolcu: Bernard Mensah

Futbolcu: Axel Witsel

Futbolcu: Miralem Pjanic

Futbolcu: Dusan Tadic

Futbolcu: Osayi Samuel

Futbolcu: Arthur Masuaku

Futbolcu: Omar Colley

Futbolcu: Eric Bailly