Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava
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30 Haziran itibariyle dünyanın birçok takımında forma giyen yıldız ismin sözleşmesi sona erdi. İşte sözleşmesi sona eren ve henüz bir takımla anlaşmayan yıldız isimler...

Türkiye'de yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle başladı.

BİRÇOK YILDIZIN SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Başta Avrupa'da olmak üzere dünyanın birçok yerinde forma giyen yıldız isimlerin 30 Haziran tarihi itibariyle takımlarıyla olan sözleşmeleri sona erdi. Bizler de sizlere sözleşmesi sona eren ve şu ana dek hiçbir takımla sözleşme imzalayamayan o isimleri derledik.

İşte o yıldız isimler;

Futbolcu: Modric

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Jonathan David

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Olivier Boscagli

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Dominic Calbert-Lewin

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Thomas Partey

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Marco Verratti

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Mario Pasalic

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Nelson Semedo

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Kyle-Walker Peters

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Victor Lindelöf

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Thomas Müller

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Lacazette

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Nicolas Tagliafico

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Luka Jovic

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Christian Eriksen

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Davy Klaassen

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Marko Arnautovic

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Jesse Lingard

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Bernard Mensah

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Axel Witsel

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Miralem Pjanic

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Dusan Tadic

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Osayi Samuel

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Arthur Masuaku

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Omar Colley

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Futbolcu: Eric Bailly

Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

Demir alıyom, bakır alıyom, eskiler alırım eskiciiiiii !!!

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Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Offf yildizlardan gozlerim kamasti. Hele o sondakiler gozumu kor ettiler.

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