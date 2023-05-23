Real Madridli Vinicius'a ırkçı hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 3 taraftar serbest bırakıldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 35. haftasında oynanan Valencia-Real Madrid maçında Vinicius'a yapılan ırkçı hakaretlerle ilgili gözaltına alınan 3 taraftar serbest bırakıldı. Valencia İl Savcılığı Nefret Suçları Savcısı Susana Gisbert, olayla ilgili resmi bir cezai soruşturma başlatmadı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 35. haftasında 21 Mayıs'ta oynanan Valencia- Real Madrid maçında Real Madridli futbolcu Vinicius'a ırkçı hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan üç taraftar, serbest bırakıldı.

İspanyol polisi tarafından Valensiya kentinde bu sabah gözaltına alınan 18 ve 21 yaşları arasındaki İspanyol vatandaşı 3 taraftar, haklarında henüz adli bir sürecin başlatılmamasından dolayı serbest kaldı.

Valensiya İl Savcılığı Nefret Suçları Savcısı Susana Gisbert, Valencia- Real Madrid maçında Vinicius'a karşı yapılan hakaretlerin nefret suçu teşkil etmesi ihtimaline karşı resmi olarak cezai soruşturma başlatsa da mevcut durumda açılmış bir dava olmadı bildirildi.

Diğer yandan İspanya Kral Kupası'nda 26 Ocak'ta oynanan Real Madrid-Atletico Madrid maçı öncesinde bir köprüye "Madrid, Real'den nefret ediyor" yazılı bir pankart asıp, üzerine Vinicius forması giydirilen şişme bir bebeğin köprüden sarkıtılması olayına karıştığı şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişinin soruşturmaları ise devam ediyor.

Polis kaynakları, Atletico Madrid taraftarı olan ve 3'ü fanatik bir taraftar grubuna üye olan 18-25 yaşları arasındaki 4 kişinin şişme bebek üzerinde bıraktıkları DNA ve parmak izleri sayesinde kimliklerinin tespit edildiğini bildirdi.

Vinicius'a karşı ırkçılık olayı

İspanya futbolunda geride kalan 35. haftaya damgasını vuran olay, Valencia- Real Madrid maçının ikinci yarısında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius'un, Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurmasıyla yaşanmıştı.

Tribüne doğru giderek bir taraftarı işaret eden Vinicius'un bu girişimi sonrasında hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea, her iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular da olaya dahil olmuş, ardından polis görevlileri tribüne giderek, söz konusu taraftarın olduğu bölümü boşaltmıştı.

Yaklaşık 10 dakika duran ve futbolda ırkçılığa karşı statta anons yapılmasının ardından oyun, tekrar başlamıştı.

Vinicius ise maçın 90+7. dakikasında rakibine yaptığı bir hareketin ardından kırmızı kart görmüştü.

Irkçılık olayı, Valencia ve Real Madrid başta olmak üzere çok sayıda spor kulübü, FIFA Başkanı Gianni Infantino gibi üst düzey futbol yöneticileri ile aralarında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de olduğu çok sayıda siyasetçi tarafından kınanmıştı.

Real Madrid'in başvurusu üzerine de savcılık, olayla ilgili nefret suçu kapsamında soruşturma başlattı.