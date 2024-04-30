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Iğdır'da Atatürk'e Hakaret Eden Kişi Tutuklandı

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Iğdır'da sosyal medya hesabından Atatürk'e ağır hakaretlerde bulunan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(IĞDIR) - Iğdır'da sosyal medya hesabından Atatürk'e ağır hakaretlerde bulunan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı A.K.U adlı bir kişinin sosyal medya hesabından Atatürk'e ağır hakaretler içeren paylaşımları üzerine resen soruşturma başlattı. A.K.U adlı şahıs mahkeme tarafından Atatürk'e hakaret suçundan tutuklandı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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