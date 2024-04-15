Hakan Ural kendisini eleştiren Özgür Demirtaş'a canlı yayında verdi veriştirdi

Bir televizyon programında İran- İsrail savaşıyla ilgili yorum yapmasıyla sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren, bir programda ise hayat pahalılığıyla ilgili sözleri gündem olan Hakan Ural'ı Prof. Dr. Özgür Demirtaş eleştirdi. Ural'ın Demirtaş'a hakareti sonrası ise ünlü ekonomistten yanıt gecikmedi.

HAKAN URAL, ÖZGÜR DEMİRTAŞ'A HAKARET ETTİ

Ekonomist Demirtaş, Hakan Ural'ın hayat pahalılığı yorumuna, sosyal medya hesabı üzerinden geri vitesi tanımlayan 'R' harfiyle cevap verdi. Demirtaş'ın yorumuna üstüne sinirlenen Ural, Kanal D ekranlarında bir program sırasında Özgür Demirtaş'a hakaret ederek "Sen nasıl bir geri zekalısın!" dedi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş

"AİLE TERBİYEM YANIT VERMEME İZİN VERMİYOR"

Özgür Demirtaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ural'a tepki göstererek, "Hakan Ural bana ağza alınmayacak hakaretler etmiş. Aile terbiyem yanıt vermeme izin vermiyor. Sadece kendisini anlatmış diyebilirim. Askerlik konusuna gelince: Öz babası askerden kaçmak için sahte çürük raporu aldığını söylemiş. Başka söze gerek yok." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Televizyon yorumcusu Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında, "2 tane döner aldım. Oğlum dedim, iki porsiyon döner 1370 TL olur mu? İçim parçalanarak verdim, mekanda yesem 1.600 TL. Çok pahalı abi her şey." demişti.

Hakan Ural

İRAN-İSRAİL SAVAŞINI YORUMLAMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

İran'ın İsrail'e kamikaze İHA ve balistik füzelerle saldırısı sonrası bir televizyon programında gelişmeye ilişkin yorumlar yapan televizyon yorumcusu Hakan Ural'ın savaşla ilgili "Bir akıl var, var ama. Kurguluyor oynuyor, kurguluyor oynuyor." sözleri dikkat çekmişti. Ural'ın televizyon ekranında savaşı yorumlaması bir süre sosyal medyada çok konuşulanlar arasına da girmişti.