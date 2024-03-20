Manavgat'ta Bebek Arabasına Çarpan Sürücüden Hakaret

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir alışveriş merkezinin önünde otomobiliyle manevra yapan sürücü, içerisinde 2 yaşındaki kız çocuğu bulunan bebek arabasına çarptı. Çocuğun annesi Filiz Kara, en azından özür dilemesini beklediği sürücüden "Dua et çocuğuna bir şey olmadı. Niye dikkatli olmuyorsun" şeklinde hakaret duyduğunu belirtti. Filiz Kara, polislere olay anını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezine gelen Filiz Kara, alışverişini tamamladıktan sonra dışarı çıktı. Bu sırada, iş yerinin önünde otomobiliyle manevra yapmakta olan ismi belirlenemeyen kadın sürücünün kullandığı otomobil, Filiz Kara'nın 2 yaşındaki kızı Ş.K.'nin bulunduğu çocuk arabasına çarparak devrilmesine neden oldu. Devrilen bebek arabasından çocuğunu kucağına alan Filiz Kara büyük korku yaşarken, bebek arabasına çarpan otomobilin sürücüsü 'Dua et çocuğuna bir şey olmadı. Niye dikkatli olmuyorsun' şeklinde sözler sarf ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Özür beklerken hakaret işiten Filiz Kara, polisi arayarak otomobil sürücüsü kadından şikayetçi oldu.

Özür beklerken hakaret duydu

Alışveriş merkezinin önündeki otoparkta otomobil sürücüsünün dikkatsiz bir şekilde geri geri geldiğini belirten Filiz Kara, "Bir anda çocuk arabasına çarptı. Ben araçtan inerek çocuğun durumunu sormasını ve özür dilemesini beklerken bir de hakaret ederek olay yerinden ayrıldı" diye konuştu.

Olayı anlattığı sırada gözyaşlarına hakim olamayarak ağladığı gözlenen Filiz Kara, tek tesellisinin çocuğuna bir şey olmaması olduğunu dile getirdi. - ANTALYA