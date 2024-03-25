Adapazarı'nda hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs sosyal medyada paylaşıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir grup, hırsızlık yaptığını iddia ettikleri şahsı tartaklayıp sosyal medyada paylaştı.

Güneşler Mahallesi'nde gerçekleşen olayda bir grup, hırsızlık yaptığını iddia ettikleri bir şahsı tartaklayıp sosyal medyada paylaştı. Şüpheli şahsa hakaretler savuran gruba, çevre sakinleri de katılıp hakaret ve küfür etti. Görüntülerde, kişilerin hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsı tartaklaması, hakaret ve küfür etmesi yer aldı. - SAKARYA