Galatasaray, Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez'e suç duyurusunda bulundu

Haber- GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera- HAKAN KAYA

Galatasaray Spor Kulübü, Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez hakkında "hakaret" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Göçmez, bugün bu nedenle savcılığa gelerek ifade verdi. Adliye önünde açıklama yapan Göçmez, "Beşiktaş yönetimi artık buradadır. Beşiktaş yönetimi bunu çok ciddi şekilde takip edecektir. Biz hiçbir ayrıcalık istemiyoruz. Sadece futbolda adalet istiyoruz. İki camiayı karşı karşıya getirmeyelim. Yöneticiler gider, camialar kalır" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında, 6 Şubat'ta karşı karşıya gelen Galatasaray ile Bandırmaspor karşılaşması, sarı-kırmızılıların 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanmış, maçın ardından o dönem Bandırmaspor Başkanı olan Onur Göçmez, TFF ve VAR sistemini eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Galatasaray Kulübü, Bandırmaspor başkanlığı görevinden 20 Şubat'ta ayrılan ve şu anda kulübün onursal başkanı olan Beşiktaş Asbaşkanı Göçmez hakkında yaptığı açıklamalar gerekçesiyle 'hakaret' iddiasıyla savcılığa şikayet etti. Galatasaray Spor Kulübü'nün avukatları, savcılığa sundukları şikayet dilekçelerinde Onur Göçmez'in Türk futboluna, Merkez Hakem Kurulu'na, hakemlere ve müvekkillerine hakaret ettğini belirterek, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'unun 22. maddesi uyarınca cezalandırılmasını istediler.

Onur Göçmez, bugün sabah saatlerinde avukatı Altın Mimir ve kulüp yöneticileriyle birlikte savcılığa gelerek hakkındaki soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Galatasaray yönetiminin, yaptığı suç duyurusunun acemice olduğunu öne süren Göçmez adliye önündeki açıklamasında şunları söyledi:

BU ŞİKAYET BEŞİKTAŞ KULÜBÜNE GELDİ

"6 Şubat'ta bir Türkiye Kupası maçı oynandı ve bu maç Galatasaray ve Bandırmaspor arasındaydı. Galatasaray- Bandırmaspor maçıyla alakalı olarak da ben Bandırmaspor'un seçilmiş başkanı olarak ki şikayette Onursal Başkanı denilerek yetkimin olmadığının altı çizilmiş ve sürekli Beşiktaş As Başkanı olarak öne çıkartılmıştı. ve şüpheli olarak da Bandırmaspor Başkanı olarak değil Beşiktaş As Başkanı olarak devletimizin kurumuna getirilmişim. Yani bazı arkadaşlarımız, kamuoyu şunu söylüyor, 'Bu konu Bandırma'yla alakalı Beşiktaş'la alakalı değil.' Evet, o maç Bandırma'yla alakalı da ama bu şikayet Beşiktaş'la alakalı ve tebligat Beşiktaş Kulübü'ne geldi.

"BEŞİKTAŞ FABRİKA AYARLARINA DÖNMÜŞTÜR"

Şimdi Bandırmaspor'un yaşadığı bir problemden dolayı, maç sonrası doğal olarak hukuksal hakkımı kullandım ve bir açıklama yaptım. Doğrudur, yanlıştır. Bunun otoritesi kimdir? Türkiye Futbol Federasyonu'dur ve MHK'dir. ve yapmış olduğum açıklamanın başından sonuna kadar Galatasaray camiasına öncelikle başarılar dilediğimi ifade ettim ve böyle bir hakem performansına Galatasaray'a ihtiyacı olmadığını söyledim. Beşiktaş'la Galatasaray'ı karşı karşıya getirmek istiyorlar. Biz o günden bugüne kadar hiçbir açıklama yapmadık. Sosyal medyada yaratılan algı, yanlış yönlendirmeler, hakaretler içerikli yapıştırmaları hiçbir zaman dikkate almadım ve çıkıp da bir kelime söylemedim. Ama ne zamana kadar, Beşiktaş As Başkanı'nı siz şüpheli olarak savcılığa verdiğiniz ana kadar. Bakın bizler bu saatten sonra bu yönetim artık Beşiktaş'ı fabrika ayarlarına geri döndürmüştür. Beşiktaş itibarlı bir takımdır. Derbi öncesi siz benim TFF'yle ve MHK'yle yapmış olduğum, tamamen VAR sistemiyle ilgili yapmış olduğum açıklamayla, siz TFF gömleği giyerek MHK gömleği giyerek savcılığa başvurup beni şikayet edemezsiniz. İki gün önce de, 'TFF istifa' diyemezsiniz. TFF istifa dediğiniz zaman da derler ki, hayırdır.' ve biz de diyoruz ki hayırdır?

"FUTBOL'DA ADALET İSTİYORUZ"

Beşiktaş 3 Mart'ta Galatasaray'la mücadele edecek. Şerefiyle oynayacak, hakkıyla kazanacaktır. Galatasaray bunu hak ediyorsa Galatasaray alacaktır. Futbol sadece futbol değildir. Futbol mesajdır, futbol. sosyal bir olgudur. Beşiktaş'la bu kadar uğraşılmaması gerekir. Beşiktaş büyük camiadır. Biz 80 kişiysek 79 kişi dönmeyiz. Arkamızda da kimseyi bırakmayız. Önümüzde kupa maçımız var. İlk önceliğimiz kupa maçımız. Ondan sonra Federasyon Kupası'ndan sonra 3 Mart'ta da Galatasaray maçımız var. Sakın ola ki bu algılara kapılmasınlar. Beşiktaş yönetimi artık buradadır. Beşiktaş yönetimi bunu çok ciddi şekilde takip edecektir. Biz hiçbir ayrıcalık istemiyoruz. Sadece futbolda adalet istiyoruz.

"İKİ CAMİAYI KARŞI KARŞIYA GETİRMEYELİM"

İki camiayı karşı karşıya getirmeyelim. Yöneticiler gider, camialar kalır. Buradan çok ciddi şekilde Galatasaray yönetiminin ya da bu konuya sebebiyet veren arkadaşları uyarmak isteriz. 3 Mart güzel bir maç olacaktır. Ama federasyonun da altını çizerek uyarmak istiyorum. Bir de bir eğer dilekçe veriyorsanız bizim hakkımızda bir şikayette bulunuyorsanız, büyük camialar büyük hukuk sistemiyle çalışması lazım ben o zaman Bandırmaspor Başkanıydım, Onursal Başkan değildim. Bunları araştırın ve o maçın Türkiye Kupası maçı olduğunu bilmek lazım. Süper Lig'le alakalı olmadığını da bilmek gerekiyor. Hani bu biraz acemice bir şikayet dosyası olmuş.

"BEŞİKTAŞ BU HARAKETLERE NE CEZA KESTİĞİNİ GÖSTERMİŞTİR"

Bu algı yönetimiyle İcardi 'nin yapmış olduğu hareketi montaj işte, sosyal medyada şöyle böyle diyip üstünü örtemeyiz. Federasyonun yapmış olduğu tedbirsiz bir şekilde onu sevk etmesi bizleri ciddi düşündürmüştür. ve sonucu da takip edeceğiz. Biliyorsunuz Beşiktaş tarihinde bu hareketlere ne cezayı kestiğini göstermiştir ve Beşiktaş bu yüzden büyük camiadır. Büyük camia olmak da bunu gerektirir, futbolcular da gider. yöneticiler de gider, ama camialar hep kalır."