Zonguldak'ta market tartışması: Müdür yardımcısı serbest bırakıldı

Zonguldak'ta babası ile bir markette görevli kasiyer arasındaki tartışmaya dahil olan müdür yardımcısı "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi" diye bağırmaya başladı. Onur D. çıkarıldığı savcılıkça ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, K.D. marketten satın aldığı ürünün kasa fiyatının farklı olduğunu söyledi. Aynıca bir arkadaşına satın aldırdığı sigarayı başka bir sigara ile değiştirtmek istedi.

Ancak kasiyer olarak çalışan Ö.B. ile aralarında tartışma başlayınca K.D. durumu Kozlu ilçesindeki halk eğitim merkezinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenilen oğlu Onur D.'ye haber verdi.

Polis ekiplerine de haber verilmesi üzerine söz konusu markete gitti. Taraflar ile görüşen ekipler şikayetçi olup olmadıklarını sordu.

Ancak araya giren Onur D. polis ekiplerine "Kimi aldığınıza dikkat edin, hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" dedi. Tartışma sürerken bu kez de Ö.B.'yi kast ederek "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi" diye bağırmaya başladı.

Onur D., polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine devredilen soruşturmayla işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen Onur D., Ö.B.'den özür dileyerek şeker hastası olduğunu bir anlık sinirle yaptıkları için pişman olduğunu söyledi.

Ö.B. ise şikayetçi olmadığını söyledi. Polise mukavemet suçundan ve kamu görevlisine hakaret iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na çıkartılan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK