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Kayserispor'un eski Başkanı Berna Gözbaşı'ya hakaret eden sanığa hapis cezası

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"Süper Lig'in ilk kadın başkanı" olma unvanını taşıyan Kayserispor'un eski Başkanı Berna Gözbaşı'ya sosyal medya üzerinden, "kaybol git şuradan maymun dönmesi seni" diye hakaret eden sanığa 2 ay 5 gün hapis cezası verildi.

Kayserispor'un eski Başkanı Berna Gözbaşı'ya Trabzon'da yaşayan M.K. (39) 2022 yılında sosyal medya üzerinden, "kaybol git şuradan maymun dönmesi seni" şeklinde yorum yazdı. Gözbaşı'nın durumu fark etmesi üzerine şüpheli M.K. hakkında şikayette bulunuldu ve dava açıldı. Kayseri 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Avukat Emir Akpınar hazır bulunurken, şüpheli M.K. da Terme Adliyesi'nden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı. Mahkemede kendini savunan M.K., bahse konu facebook hesabının kendisine ait olduğunu, "kaybol git şuradan maymun dönmesi seni" şeklinde yorum yazdığını ve alkolün etkisi ile bu yorumu yazdığını söyledi.

2 ay 5 gün hapis cezası verildi

Yapılan yargılama sonucunda sanık M.K.'ye "hakaret" suçundan 2 ay 5 gün hapis cezası verildi. Sanığın sabıka kaydı dikkate alınarak sanık hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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