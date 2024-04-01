Barcelona yıldızı İñigo Martínez, trafikte tartıştığı taraftarın üzerine yürüdü

Geçen yaz bedelsiz olarak Barça'ya transfer olan İñigo Martínez, genç taraftarla yol ortasında öfkeli bir tartışmaya girdi.

TARAFTARLA BURUN BURUNA GELDİ

32 yaşındaki Barcelona yıldızı, trafikte genç bir çocuğun hakaretlerine maruz kaldı. Martinez, daha sonra taraftarla burun buruna geldi. Martínez, yaklaşık 20 saniye boyunca İspanyolca konuştu. Bir rapora göre Martinez genç taraftara, "Bu bana aptal dediğiniz veya bana hakaret ettiğiniz son kez" dedi.

GEÇEN YAZ TRANSFER OLDU

Defans oyuncusu Martínez, geçen yaz bedelsiz transferle Barcelona'ya katıldı. Bu sezon, 19 maçta forma giydi ve İspanya milli takımında da 21 kez oynadı.