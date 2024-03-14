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İstanbul'da Zafer Partisi seçim çadırının yakılması olayında bir kişi gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zafer Partisi'ne ait seçim çadırının yakılması olayında şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin daha önce tehdit, hakaret, yaralama ve güveni kötüye kullanma gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da Zafer Partisi seçim çadırının yakılması olayında bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mart'ta Kordonboyu Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde Zafer Partisi'ne ait seçim çadırının yakılmasına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda olaydan sonra Rıhtım Caddesi'nden Kartal Meydanı'na doğru kaçtığı tespit edilen D. S. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, şüphelinin tehdit, hakaret, yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 12.03.2024 tarihi saat 22.45 sıralarında Kartal ilçesi Kordonboyu Mahallesi Rıhtım Caddesinde bulunan, bir siyasi partiye ait seçim çadırının yanması olayı ile ilgili olarak;

Yapılan kontrolde; seçim çadırının ön ve iç kısmının yandığı, gerçekleşen yangında çadırın içinde bulunan afişlerin yakıldığı, yangının çadırın içerisinden başladığı anlaşılmış şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.

Çalışmalarda; yangın öncesinde koyu giyinimli bir şahsın çadıra giriş yaptığı, bir süre sonra çadırın yanmaya başladığı, sonrasında aynı şüpheli şahsın Rıhtım Caddesi'nden Kartal Meydanı'na doğru ilerlediği tespit edilmiş, bulgular sonucunda olayı gerçekleştirdiği anlaşılan D.S. yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şahsın tehdit, hakaret, yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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