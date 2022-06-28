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Kartal Belediyesi kürek ve kano eğitimleri başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kartal Belediyesi kürek ve kano eğitimleri başlıyor

Kartal Belediyesi, 'Spora Adım At, Kartal'a Hareket Kat' sloganıyla bu kez spor tutkunlarına yönelik bir eğitim programı düzenliyor.

Kartal Belediyesi, 'Spora Adım At, Kartal'a Hareket Kat' sloganıyla bu kez spor tutkunlarına yönelik bir eğitim programı düzenliyor.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan program dahilinde, 15-60 yaş arası vatandaşların katılacağı kürek ve kano eğitimleri başlıyor.

Kartal Belediyesi Dragos Su Sporları Merkezi'nde yapılacak olan eğitimler 5 ayrı dönemde gerçekleştirilecek. Kartal'da ikamet eden vatandaşlara yönelik olarak düzenlenecek eğitimlerin ön kayıt başvuruları ise 27 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında Kartal Belediyesi'nin internet sitesi www.kartal.bel.tr üzerinden online yapılabilecek.

Kürek ve kano sporunu öğrenmek ve yapmak isteyen vatandaşlar için verilecek eğitimler haftanın iki günü; Salı - Perşembe, Çarşamba - Cuma ve Cumartesi - Pazar olmak üzere 3 grup halinde yapılacak. Teorik ve uygulamalı olarak 8 dersten oluşan eğitimler sabah 08.00 - 09.00 / 09.00 - 10.00 / 10.00-11.00 ile akşam 17.00 - 18.00 / 18.00-19.00 / 19.00 - 20.00 saatleri arasında olacak. Her dersin 1 saat olarak verileceği eğitimlerde katılımcılar toplamda 8 saatlik bir eğitim almış olacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kartal Belediyesi gençlik Spor Haberler

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