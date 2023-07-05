Kartal'da Mahalle Şenlikleri ile Yaz Tatili Başladı

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahalle Şenliği' ile çocuklar eğlence dolu bir tatil dönemi geçiriyor. Oyun atölyeleri, yaratıcı drama oyunları ve ikramlarla dolu olan şenlikler, 20 mahallede gerçekleştirilecek.

Yaz tatiline giren çocuklar, Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahalle Şenliği' sayesinde, 20 mahallede eğlence dolu bir tatil dönemi geçirecek. 'Haydi Çocuklar! Yaz Tatilini Kartal'da Mahalle Şenlikleri ile Kutluyoruz' sloganıyla yaşama geçirilen şenlikte Kartallı çocuklar; oyun atölyeleri, yaratıcı drama oyunları ve ikramlarla buluşacak.

Kartal Belediyesi, yaz tatiline giren öğrencileri, 'Mahalle Şenliği' ile buluşturuyor. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerin ilki, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nin bahçesinde yapıldı. Şenliklerde; yaratıcı drama oyunları, yüz boyama ve karikatür atölyeleri ile minikler eğlence dolu anlar yaşadı.

Şenliklerde Kartal Belediyesi tarafından çocuklara ve ailelerine patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm Kartallı çocukları ve ailelerini şenliklere davet ederek, "Mahalle Şenlikleri'nin bugün itibarıyla startını verdik. Etkinliklerimiz, Kartal'ın her mahallesinde 18 Ağustos'a kadar devam edecek. Yoğun eğitim döneminin ardından miniklerimiz için birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı şenliklere ev sahipliği yapıyoruz. Tüm Kartallı çocukları ve ailelerini bu eğlence dolu şenliklere davet ediyoruz" dedi.

Mahalle Şenliği, bugün Yakacık Mahallesi'ndeki Bayram Demirkol Parkı'nda devam edecek.