Kartal Belediyesi Bayramda Vatandaşlara Destek Sağladı

Kartal Belediyesi, bayram süresince vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için çeşitli çalışmalar yaptı. Ücretsiz mezarlık ziyaretleri ve kurban kesim alanlarında hizmetler sağlandı.

Kartal Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Kartal Belediyesi tarafından her yıl vatandaşlara ücretsiz olarak tahsis edilen araçlarla yapılan mezarlık ziyaretleri, bu yıl da arife günü ile bayramın 1 ve 2'nci günü olmak üzere 3 gün boyunca yapıldı.

Kartal Meydanı'nda yer alan Kartal Belediyesi Sahil Binası önünden hareket eden servisler ile vatandaşların Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi mezarlıklarına ulaşımı ücretsiz bir şekilde sağlandı.

Öte yandan, bayram boyunca; Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kurban kesim alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

"BAYRAM BOYUNCA ÇALIŞMALARIMIZA ARA VERMEDİK"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bayram boyunca mesailerine devam eden tüm ekiplere teşekkür ederek, "Öncelikle tüm komşularımızın bayramını en samimi duygularımızla bir kez daha kutluyoruz. Kartal Belediyesi olarak bayram boyunca da vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Mezarlıklara ücretsiz ring seferlerimizin yanında, kurban kesim alanlarında hizmetlerimiz devam etti. Tüm çalışma arkadaşlarıma, özverili çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.