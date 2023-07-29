Kartal Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulu Mezunlarını Verdi

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Ücretsiz Yaz Spor Okulu'nun ilk dönemi tamamlandı ve mezuniyet töreni düzenlendi. Genç sporculara sertifikaları takdim edildi. Spor okulu, çocuklara 11 farklı branşta eğitim imkanı sunuyor.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ve ilçedeki çocukların yaz tatilinde spor yapmalarına olanak tanıyan 'Ücretsiz Yaz Spor Okulu' bu yılın ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde genç sporculara sertifikaları takdim edildi.

Bu yıl 3 Temmuz ile 28 Temmuz arasında ilk dönemi tamamlanan spor okuluna katılım yoğun oldu. Kartallı veliler çocuklarını belediyenin ücretsiz spor okullarına kaydederek, basketbol, voleybol, hentbol, futbol, jimnastik, tenis, masa tenisi, dans, satranç, akıl oyunları ve savunma sporları gibi birçok daldan faydalanma fırsatı yakaladı.

Genç sporcuların ilk dönem sonu mezuniyet töreni, Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti.

Törene Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Apaydın, Adem Uçar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Deniz Şahin, Hukuk İşleri Müdürü Hakan Doğan ve Karlıktepe Mahallesi Muhtarı Barış Korkmaz katılarak sporculara sertifikalarını takdim etti.

Törende konuşan Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına tüm öğrencileri ve velileri tebrik ederek, Kartal'da spor ve kültür faaliyetlerinin devam edeceğini kaydetti.

11 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM İMKANI

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Spor Okulu ikinci ve üçüncü dönemiyle yaz boyunca Kartallı öğrencilere hizmet vermeye devam edecek.

Toplamda 11 farklı branşta devam edecek ücretsiz kurslarda çocuklar, yaz tatillerini spor ile değerlendirerek ilerde yapmak istedikleri spor branşları ile ilgili profesyonel eğitim alacak ve gerekli teknikleri öğrenecek.

Sinema gibi eğlenceli etkinliklerin de yer alacağı eğitim programının 2. dönem eğitimleri; 31 Temmuz-25 Ağustos arasında, 3. dönem eğitimleri ise 28 Ağustos-15 Eylül arasında gerçekleştirilecek.