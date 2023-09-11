Kartal Belediyesi İstanbul depremine karşı kentsel dönüşümde kritik aşamayı geçti

Kartal Belediyesi'nin dönüşüm modeli sayesinde bugüne kadar evi yenilenen vatandaşların sayısı 100 bine ulaştı. Kartal Belediyesi, depreme karşı hazırlıklarında önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

Türkiye'de yerel yönetimler içinde bir ilki başararak Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nü kuran, 'Dönüşümde Kartal Modeli' uygulamasıyla yine ilk defa kira yardımı uygulamasını başlatan Kartal Belediyesi, İstanbul depremine karşı hazırlıklarında kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. Kartal Belediyesi'nin dönüşüm modeli sayesinde bugüne kadar evi yenilenen vatandaşların sayısı 100 bine ulaştı.

Kartal'da, depreme dayanıksız ve ekonomik ömrünü tamamlamış binaların depremde can ve mal kaybına neden olmaması adına, Kartal Belediyesi'nin öncülüğünü yaptığı kentsel dönüşüm süreci devam ediyor.

İstanbul depremine karşı hazırlık çalışmaları kapsamında, depreme hazırlık sürecinin en önemli noktasını konut dönüşümü oluştururken, Kartal Belediyesi'nin dönüşüm modeli sayesinde kritik bir aşama aşılarak bugüne kadar evi yenilenen insan sayısı 100 bine ulaştı.

Kartal'da; 2 bin 881 işyeri, 25 bin 486 konut olmak üzere, toplamda 28 bin 367 adet bağımsız bölümde yaşayan hane halkı, can ve mal güvenliği yönünden risk taşıyan yapılardan tahliye edildi.

Deprem riskine karşı, Kartallıların can güvenliğini merkeze alan Kartal Belediyesi, böylelikle kentsel dönüşüm modeliyle kritik bir aşamayı daha geride bıraktı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, olası İstanbul depreminde, siyasi ayrımları bir kenara bırakarak, toplumun güvenliğini merkeze aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"DEPREME, SİYASET ÜSTÜ BİR ANLAYIŞLA HAZIRLANIYORUZ"

"Kartal Belediyesi olarak, İstanbul depremi riskine karşı önlem almak, komşularımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bugüne kadar, 25 bin riskli yapının dönüşümüne öncelik ettik. Bu, komşularımızın ve yaşamlarını sürdürdükleri binaların güvenliği için attığımız önemli bir adımdır. Ancak, bu sürecin sadece bir başlangıç olduğunu unutmamalıyız. Gelecekte olabilecek olumsuz senaryolara karşı her daim hazırlıklı olmalıyız.

"DAHA GÜÇLÜ VE HAZIR BİR KARTAL İNŞA ETMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Depreme karşı hazırlık, birlikte hareket etmekle mümkündür. Bu süreçte komşularımızın desteği ve işbirliği çok önemlidir. Evlerimizi güçlendirmek, acil durum planları yapmak ve afet sonrası nasıl hareket edeceğimizi bilmek, hepimizin sorumluluğundadır. Kartal Belediyesi olarak, bu alanda bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına ağırlık vermekteyiz. Eğitim programları, seminerler ve tatbikatlarla, deprem anında doğru ve hızlı hareket etme becerilerimizi geliştirmeniz için elimizden geleni yapıyoruz. Unutmayalım ki, güvenli bir gelecek inşa etmek için hep birlikte hareket etmeliyiz. Hep birlikte, depreme karşı daha güçlü ve hazır bir Kartal inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz."