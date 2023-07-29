Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Muharrem Yası Anma Programına Ev Sahipliği Yaptı

Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Kültür Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı, Muharrem Yası anma programına ev sahipliği yaptı. Programda konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Kültür Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı, Muharrem Yası anma programına ev sahipliği yaptı.

Anma programı, Kartal Cemevi bahçesinde düzenlendi. Programa, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok, Milliyetçi Hareket Partisi Kartal İlçe Başkanı Zübeyir Kurt, İyi Parti ilçe yönetimi, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Anma programında Cemevi Zakiri Can Şahin deyişler okurken, programın sunuculuğunu Cenan Çamyurdu üstlendi. Sanatçı Sercan Direk de Kerbela mersiyeleri ve deyişler söyleyerek bu anlamlı güne katkıda bulundu. Anma boyunca vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

BAŞKAN YÜKSEL: İNŞALLAH BİRLİĞE VE BERABERLİĞE VESİLE OLUR

Programda konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Sevgili canlar, sevgili komşularım… Muharrem Ayı'nda, Yas-ı Matem Orucu'nu tutan tüm canların oruçları kabul olsun. Tüm Kartal'ı, İstanbul'u ve ülkemizi Allah haksızdan, uğursuzdan uzak tutsun. Muharrem Ayı'nda, Yas-ı Matem'de o günü anlayana ve ananlara ne mutlu. Zalimin tüketmeye çalıştığı ömürleri tekrar yeşerten, zalime karşı hiçbir zaman boyun eğmeyen ve bugüne kadar bu güzel duyguyu hepimize yaşatan Hz. Hüseyin ve yol arkadaşlarına ne mutlu. Gözyaşlarımızın aktığı bu günlerde hepimizin birliğine ve beraberliğine inşallah vesile olur" dedi.

Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş ise konuşmasında şunları söyledi:

"Dünyada haksızlıklar ve açlık bitene kadar, savaşlar ve kıyımlar bir daha gelmeyecek şekilde insanlığın düşünce ve eyleminden çıkana kadar Matem Orucu'nu tutmaya, İmam Hüseyin ve 72 Kerbela şehidinin yasını çekmeye, izinden gitmeye devam edeceğiz. Mazlumların yanında, zulmün karşısında her zaman olmaya devam edeceğiz. Tüm canların tuttukları oruçların, verdikleri lokmaların, yaptıkları ibadetlerin Hak katında kabul ve makbul olmasını diliyorum."