Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sonbahar Temizliğine Başladı

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe genelinde temizlik çalışmalarına hız verdi. Mevsimsel değişimden kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi ve daha temiz bir çevre için çalışmalarını yürüten ekipler, Kartal'ın tüm cadde ve sokaklarında temizlik mesaisine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe genelinde temizlik çalışmalarına hız verdi.

Mevsimsel değişimden kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi ve daha temiz bir çevre için çalışmalarını yürüten ekipler, Kartal'ın tüm cadde ve sokaklarında temizlik mesaisine yoğun bir şekilde devam ediyor. Her gün belirlenen temizlik programı kapsamında, büyük bir özveriyle tüm noktalarda; ot biçme, yol yıkama, mekanik ve elle süpürme ile dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen günlerde Kartal E-5 üstündeki mahallelerde temizlik çalışmalarına başlayan ekipler, sonrasında Kordonboyu ve Orhantepe Mahallelerinde temizlik çalışmalarını yürüttü. Kampyolu, Kumlar, Barbaros, Yalıboyu, Akdeniz ve Marmara Caddesi'nde yapılan çalışmalarda ot biçme, yol yıkama, mekanik ve elle süpürme, sac konteyner yıkama çalışmaları yapıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da halk sağlığı için temizlik çalışmalarının yoğunluk kazandığını belirtti. Başkan Gökhan Yüksel, "Yaz mevsimine veda edip sonbahara merhaba derken mevsimsel değişimin getirdiği olumsuzluklara karşın tüm ekiplerimiz ilçe genelinde yoğun bir mesai harcıyor. Komşularımızın sağlığı ve hijyeni için ilçe genelinde temizlik çalışmalarımız belli bir program dahilinde yürütülüyor. Komşu İletişim Merkezi üzerinden gelen talepleri de dikkate alarak gerekli çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI, SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BAŞLIYOR

Kartal'ın tüm cadde ve sokaklarında yapılan temizlik işlemleri için ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan çalışmalarını akşam geç saatlere kadar ilçenin tüm noktalarında sürdürüyor. Özellikle yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde, sabah ve akşam saatlerinde ayrıca bir temizlik çalışması yapılırken, 444 4 578 no'lu Komşu İletişim Merkezi üzerinden vatandaşların oluşturduğu taleplere de anında müdahale ediliyor. Çalışmalarını büyük bir özveriyle gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin tüm noktalarında; ot biçme, yol yıkama, atık toplama ve mekanik süpürme ile dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor.