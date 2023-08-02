Kartal Belediyesi Yaz Okulları ve Kursları Devam Ediyor

Kartal Belediyesi'nin ilçe genelinde çocuklar ve gençlere yönelik yaz aylarında düzenlediği yaz okulları ve kursları tüm hızıyla devam ediyor. Yaz Spor Okulu ve Yelken Yaz Okulu'nda çocuklar hem spor yapıyor hem de eğlenerek öğreniyor.

Kartal Belediyesi'nin ilçe genelinde çocuklar ve gençlere yönelik yaz aylarında düzenlediği yaz okulları ve kursları tüm hızıyla devam ediyor.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve çocukların kaliteli bir yaz tatili geçirmelerinin hedeflendiği Yaz Spor Okulu ve Yelken Yaz Okulu'nda çocuklar hem spor yapıyor hem de eğlenerek öğreniyor.

Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam eden Yaz Spor Okulu'nda farklı spor branşlarında eğitim veriliyor. Basketbol, voleybol, hentbol, futbol, cimnastik, tenis, masa tenisi, dans, satranç, akıl oyunları, savunma sporları ve sinema branşlarında eğitim gören öğrencilerin devam ettiği yaz okulu, 3 farklı dönemde tekrar ediliyor.

7-12 yaş arası çocukların katıldığı ve hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olan Yaz Spor Okulu'nda her dönemde 150 öğrenci, 3 hafta boyunca 12 farklı branşta eğitim görüyor. Toplamda 450 çocuğun mezun olmasının hedeflendiği Yaz Spor Okulu, 15 Eylül'e kadar devam edecek.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün çocuklara ve gençlere yönelik gerçekleştirdiği bir diğer yaz etkinliği ise Yelken Yaz Okulu oldu. Kartallı çocukları deniz sporları ile buluşturmak amacıyla her yıl yapılan Yelken Yaz Okulu'nda minik yelkenciler, teorik ve uygulamalı ders alıyor.

Her bir kuru 2 hafta süren ve 25 öğrencinin kabul edildiği Yelken Yaz Okulu'nda eğitimler yaz boyunca 4 dönem olarak tekrar ediyor. Toplam 100 öğrencinin mezun olacağı Yelken Yaz Okulu'nda çocuklara deniz ve yelken sporu ile ilgili teorik bilgilerin verilmesinin ardından, çocuklar denize açılarak öğrendiklerini uygulama fırsatı buluyor. Rüzgarın şişirdiği yelkenler ile Kartal'ın uzun sahili boyunca manevralar yapan çocuklar geleceğin sporcu adayları arasında yer alıyor.