Kartal Belediyesi'nin bir süredir yoğun çalışmalar yürüterek yenilediği ve ikinci etabını tamamladığı Kartal'ın en büyüğü olan Bayram Demirkol Parkı'nın tamamlanmış projeleri ile açılışını gerçekleştirdi.

Kartal'da 'Bayram Demirkol Parkı' Başkan Yüksel'in katılımıyla açıldı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi'nin bir süredir yoğun çalışmalar yürüterek yenilediği ve ikinci etabını tamamladığı Kartal'ın en büyüğü olan Bayram Demirkol Parkı'nın tamamlanmış projeleri ile açılışını gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi tarafından bir süredir yapımı devam eden 'Bayram Demirkol Parkı' Başkan Gökhan Yüksel'in katılımıyla açıldı. 15 bin 874 metrekare içerisinde koşu ve yürüyüş parkurları, çocuk oyun grupları, oturma alanları, otoparkı, yeşil doğası ile modern bir tasarıma sahip olan parkta birbirinden farklı alanlar bulunuyor. Üstü sosyal tesis altı ise Satürn Gezegen Kafe'yi oluşturan 2 katlı ve 200 metrekarelik alana sahip tesisin açılışına çok sayıda vatandaş katıldı. Park alanının alt yapısıyla birlikte deprem toplanma bölgesi olma özelliği taşıdığı belirtildi.

"Deprem toplanma alanı olmasını sağladık"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Hem sosyal tesisimizi tamamladık hem de sosyal tesisimizin mutfağı, lavabo ve yaşam alanının içerisindeki lavaboları tamamladık. Buranın bir kampüs olması, deprem toplanma alanı olmasını da sağladık. 30 dönümlük alanda otoparkıyla, yeşil alanlarıyla ve sosyal tesisleriyle hem elektrik aksamı hem su aksamı ve depolama alanları ile bir deprem toplanma alanı. Bu yoğun kent yaşamının içerisinde bir nefes alma alanını çocuklarımız ve komşularımıza armağan ettiğimiz için mutluyuz" dedi.