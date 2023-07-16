Kartal'da renkli görüntülere sahne olan tavla turnuvası

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen tavla turnuvası, heyecan ve rekabet dolu anlara sahne oldu. Turnuvada dereceye giren yarışmacılar ödüllendirildi.

- Kartal'da tavla turnuvası renkli görüntülere sahne oldu

İSTANBUL - Kartal Belediyesi tarafından ilçede tavla turnuvası düzenlendi. Turnuva, heyecan ve rekabet dolu anlara sahne oldu. Kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçede tavla turnuvası düzenlendi. Organize edilen tavla turnuvası, Kartal Mehmet Ali Büklü Parkı'nda sabah 10.00'da başladı. Turnuvaya çok sayıda yarışmacı katılım sağladı. Heyecan ve rekabetin yaşandığı turnuva renkli görüntülere sahne olurken, kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvada dereceye girenler ödüllendirildi. Turnuvada dereceye giren yarışmacılar ödüllendirildi.

"Sorunlar böyle birliktelikler ile çözülebilir"

Yarışmacı Erhan Gümüş "Sonucu şimdiden hayırlı olsun, güzel bir turnuva. Böyle bir organizede bizlere destek oldukları için Kartal Belediye Başkanlığına teşekkür ediyorum. Ben ilk kez katılıyorum, turnuva keyifli. İnsanların komşuculuk yapması adına çok güzel. Sorunları böyle birliktelikler ile çözebiliriz" dedi.