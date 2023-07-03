Kartal Belediyesi Yaz Tatilinde Mahalle Şenlikleri Düzenliyor
Eğitim Haberleri
Kartal Belediyesi, yaz tatiline giren öğrencileri, birbirinden renkli ve eğlenceli aktivitelerin yer aldığı 'Mahalle Şenlikleri' ile buluşturacak. Şenlikler, Kartal'ın 20 mahallesinde düzenlenecek ve çocukların arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirip oyunlar oynaması hedefleniyor. İlk şenlik yarın Uğur Mumcu Mahallesi'nde başlayacak ve 18 Ağustos'a kadar tüm mahallelere taşınacak.
Kartal Belediyesi, yaz tatiline giren öğrencileri, birbirinden renkli ve eğlenceli aktivitelerin yer aldığı 'Mahalle Şenlikleri' ile buluşturacak.
Kartal'ın 20 mahallesinde düzenlenecek Mahalle Şenlikleri yarın başlıyor. 'Haydi Çocuklar! Yaz Tatilini Kartal'da Mahalle Şenlikleri ile Kutluyoruz' sloganıyla yapılacak etkinliklerde, çocuklar arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirip çeşitli oyunlar oynaması hedefleniyor.
Mahalle Şenlikleri'nin ilki 4 Temmuz Salı günü (yarın) Uğur Mumcu Mahallesi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi bahçesinde 15.00-19.00 saatleri arasında yapılacak. 5 Temmuz Çarşamba günü Yakacık Çarşı Mahallesi'nde yer alan Bayram Demirkol Parkı'nda devam edecek eğlence, 18 Ağustos Cuma gününe kadar Kartal'ın tüm mahallelerine taşınacak.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak, yaz tatilinde Kartallı çocuklarımız ile eğlence dolu anlar yaşayacağımız Mahalle Şenliği'ne hazırlanıyoruz" dedi.