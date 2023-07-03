Kartal Belediyesi Yaz Tatilinde Mahalle Şenlikleri Düzenliyor

Kartal Belediyesi, yaz tatiline giren öğrencileri, birbirinden renkli ve eğlenceli aktivitelerin yer aldığı 'Mahalle Şenlikleri' ile buluşturacak. Şenlikler, Kartal'ın 20 mahallesinde düzenlenecek ve çocukların arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirip oyunlar oynaması hedefleniyor. İlk şenlik yarın Uğur Mumcu Mahallesi'nde başlayacak ve 18 Ağustos'a kadar tüm mahallelere taşınacak.