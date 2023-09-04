Kartal Belediyesi, Filenin Sultanları'nın Şampiyonluğunu Kutladı

Kartal Belediyesi, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında A Milli Kadın Voleybol takımının Sırbistan ile karşılaşmasını canlı olarak yayınladı. Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu Neyzen Tevfik Meydanı'nda coşkuyla kutlayan Kartallılar, başarıyı marşlar eşliğinde kutladı.

Kartal Belediyesi, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında, A Milli Kadın Voleybol takımının Sırbistan ile karşılaşmasını, Neyzen Tevfik Meydanı'nda kurulan dev ekranda canlı olarak yayınladı. Nefeslerin tutularak izlendiği karşılaşmada, filenin sultanlarının aldığı her sayı, vatandaşların sevinç çığlıkları ile karşılandı. 3-2'lik skorla ülkeye şampiyonluğu kazanan Filenin Sultanları'nın tarihi başarısını Kartallılar da coşku ile kutladı.

Neyzen Tevfik Meydanı'nda kurulan dev ekranda binlerce Kartallı, Filenin Sultanlarına destek için bir araya geldi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren final maçı nefes kesti.

3-2'lik skorla kazanılan karşılaşmanın sonunda, her yaştan Kartallı, Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu marşlar eşliğinde Neyzen Tevfik Meydanı'nda kutladı.

BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL'DEN TEBRİK MESAJI

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sosyal medya hesapları üzerinden milli takımı tebrik ederek, "CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşarak ülkemizi bir kez daha gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız Filenin Sultanları" dedi.