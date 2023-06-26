Kartal Belediyesi Kurban Bayramı'nda Mezarlık Ziyaretlerine Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Verecek
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Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla yakınlarını kaybeden vatandaşların mezarlık ziyaretlerinde bulunması için bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Her yıl vatandaşlara ücretsiz olarak tahsis edilen araçlarla mezarlık ziyaretleri bu yıl da arefe günü ile bayramın 1 ve 2'inci günü olmak üzere 3 gün boyunca yapılacak. 27-28-29 Haziran tarihlerinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla ücretsiz seferler düzenlenecek.
Kartal Meydanı'nda yer alan Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası önünden hareket edecek olan servisler; Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi mezarlıklarına vatandaşların ulaşımını sağlayacak.Gün içinde ring seferleri yaparak vatandaşlara hizmet verecek servislerin saatleri ise şöyle; Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy ve Yeni Şeyhli mezarlıklarıGidiş Saati / Dönüş Saati10.00 10.4511.30 12.1513.00 13.4514.30 15.1516.00 16.45Osmangazi Mezarlığı Gidiş Saati / Dönüş Saati09.00 11.00 11.00 13.00 12.30 15.00 14.00 16.00 16.30 19.00
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam