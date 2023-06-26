Kartal Belediyesi Kurban Bayramı'nda Mezarlık Ziyaretlerine Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Verecek

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla yakınlarını kaybeden vatandaşların mezarlık ziyaretlerinde bulunması için bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Her yıl vatandaşlara ücretsiz olarak tahsis edilen araçlarla mezarlık ziyaretleri bu yıl da arefe günü ile bayramın 1 ve 2'inci günü olmak üzere 3 gün boyunca yapılacak. 27-28-29 Haziran tarihlerinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla ücretsiz seferler düzenlenecek.