Kartal Belediyesi'nde Öğretmenler Günü Kutlaması

Kartal Belediyesi'ne bağlı 14 kreşte görev yapan öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama yemeği düzenlendi. Yemeğe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar ve diğer yetkililer katıldı. Yemekte öğretmenler, eğlenceli bir akşam geçirdi.

Kartal Belediyesi'ne bağlı 14 kreşte görev yapan öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama yemeği düzenlendi.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemeğe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi eski Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kreş Müdürü Hilal Kıraç ve 14 kreşte eğitim veren öğretmenler katıldı.

Yemekte konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars, İBB Sosyal Yardım İşleri Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar'ın da bir dönem Kartal'da kreş müdürü olarak görev yaptığını hatırlattı. Yıllar sonra böyle bir kutlama yemeğinde bir araya gelmekten mutluluk duyduğu belirti. Dipşar'ın bıraktığı yerden devam etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, kreş öğretmenlerinden çocukları Atatürk'ün de ifade ettiği gibi 'Fikri hür, vicdanı hür' nesiller olarak yetiştirmelerini beklediğini söyledi. Konuşmaların ardından devam eden kutlama yemeğinde öğretmenler, halaylar ve oyun havaları ile eğlenceli bir akşam geçirdi.