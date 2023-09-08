Kartal Belediyesi Okullarda Temizlik Çalışması Yapıyor

Kartal Belediyesi, 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi öncesinde ilçedeki tüm okullarda temizlik çalışması yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ot biçme, yıkama, süpürme ve boyama gibi çalışmaları gerçekleştiriyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek öğrencilere başarılar diledi.

Kartal'da 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala Kartal Belediyesi, ilçedeki tüm okullarda temizlik çalışması yapıyor.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçenin cadde ve sokaklarında temizlik seferberliğine devam ederken, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için ilk ders ziline hazırlanan okullarda da temizlik çalışmalarına hız verdi. Ekipler, ilçedeki tüm okullarda hazırlanan program kapsamında ot biçme, yıkama, süpürme ve boyama çalışmasını gerçekleştiriyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Çavuşoğlu Ortaokulu'nda gerçekleşen temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Temizlik ekiplerine kolaylıklar dileyen Başkan Gökhan Yüksel, okul yöneticilerinin taleplerini dinledi, eğitim dönemine başlayacak olan öğrencilerle de sohbet etti.

"ÖĞRENCİLERİMİZ BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyerek, "Kartal Belediyesi olarak ilk ders ziline hazırlanan tüm okullarımızda temizlik çalışmalarımıza hız veriyoruz. Ekiplerimiz şu an çok özverili bir çalışma gerçekleştiriyor. Geleceğimiz, çocuklarımızın okullarındaki koşullarını desteklemek de bizler için çok önemli. Tüm öğrencilerimize, yeni eğitim döneminde başarılar diliyor, velililerimizin heyecan ve mutluluğunu paylaşıyoruz" dedi.