Kartal Belediye Başkanvekili İmam Aydın: 'Mali sorunlara rağmen çalışmalarımıza devam ediyoruz'

Kartal Belediye Başkanvekili İmam Aydın, Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ilçede yapılan çalışmalar ve mali sorunlar hakkında bilgi verdi. Aydın, tüm yerel yönetimlerin maliyet konusunda sorun yaşadığını belirterek, birlik ve beraberlik içinde bu ekonomik çıkmazların aşılacağına inandıklarını söyledi.

Kartal Belediye Başkanvekili İmam Aydın, "Ülkemizde yaşanan tüm mali sorunlara rağmen çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm yerel yönetimler, maliyet konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. İnanıyoruz ki, milletçe birlik ve beraberlik içinde bu ekonomik çıkmazları da aşacağız" dedi.

Kartal Belediyesi tarafından her ayın ilk cumartesi günü düzenlenen Muhtarlar Toplantısı yapıldı. Toplantıya, 20 mahalle muhtarı ve Kartal Belediye Başkan yardımcıları katıldı. Toplantıda ilçede yapılan çalışmalar ve hizmetler görüşüldü.

Toplantıya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen katılan Kartal Belediye Başkanvekili İmam Aydın, ilçede özellikle son 5 yılda tüm mali sorunlara rağmen birçok sorunun üstesinden gelindiğine dikkat çekti. Kartal Belediyesi'nin her alanda çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini vurgulayan Başkanvekili İmam Aydın, şöyle konuştu:

"Kartal'daki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ile beraber yaptığımız toplantı çok verimli oldu. Muhtarlar toplantımızla Türkiye'deki tüm yerel yönetimlere örnek oluyoruz. Kartal'da özellikle son 5 yılda çok büyük değişimlere imza attık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu'nun verdiği destek ve Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'in öncülüğünde bu yenilik ve değişimlere imza attık. Özellikle altyapı çalışmalarında bu dönem çok büyük ilerlemeler kaydettik. Çeyrek asırlık sorunlar tarihe karıştı."

Konuşmasının devamında, tüm yerel yönetimlerin maliyet konusunda sorun yaşadığına dikkat çeken Aydın, şunları söyledi:

"Tabi çalışmalarımıza her alanda devam ediyoruz. Fen işleri, altyapı, kültür-sanat, eğitim, spor her alanda Kartal Belediye Başkanı'mız Gökhan Yüksel öncülüğünde ara vermeden çalışıyoruz. Ülkemizde yaşanan tüm mali sorunlara rağmen çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm yerel yönetimler, maliyet konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. İnanıyoruz ki, milletçe birlik ve beraberlik içinde bu ekonomik çıkmazları da aşacağız."

Toplantının devamında, muhtarlar tek tek söz alarak mahalleleri ile ilgili sorun ve taleplerini Kartal Belediyesi yetkililerine aktardı. Yetkililer, sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması için gerekli notları alarak, en yakın sürede harekete geçileceğini kaydetti.