Kartal Belediyesi, Çanakkale'deki Orman Yangınına Destek Veriyor

Kartal Belediyesi, Çanakkale'de başlayan orman yangınına ekiplerini seferber ederek yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destek sağlıyor. Ekipler, AKUT koordinasyonuyla 20 ton su kapasiteli tanker ve 7 personel ile yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Kartal Belediyesi, Çanakkale başlayan orman yangını için ekiplerini seferber etti. Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü personeli, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destek oluyor.

Kartal Belediyesi ekipleri, 20 ton su kapasiteli tanker ve 7 personel ile Çanakkale'de yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına AKUT koordinasyonu ile destek veriyor.

Çanakkale merkeze bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Köyü'nde yangın söndürme çalışması yürüten ekipler, birçok noktada yangının kontrol altına alındığını fakat rüzgarın etkisiyle yeni yangınların çıkması nedenle havadan söndürme ve soğutma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.