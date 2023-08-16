Kartal Belediyesi 2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne Ev Sahipliği Yapacak

Kartal Belediyesi, 11 ülkeden 17 halk oyunu grubunun katılacağı '2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 4 gün boyunca sürecek ve dünyaca ünlü halk oyunları gruplarının yer alacağı festival, bu yıl da büyük bir görsel şölene sahne olacak.

Kartal Belediyesi, 11 ülkeden 17 halk oyunu grubunun katılacağı '2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 4 gün boyunca sürecek ve dünyaca ünlü halk oyunları gruplarının yer alacağı festival, bu yıl da büyük bir görsel şölene sahne olacak.

Kartal Belediyesi bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kartallılara farklı ulusların kültür ve danslarını tanıma olanağı sunmak, ilçenin kültürel zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtımını sağlamak amacıyla düzenlenen festival bu yıl da çok sayıda etkinliği vatandaşlarla buluşturacak.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Acıbadem Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen festival, 25-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Festivale, Türkiye başta olmak üzere; Burundi, Mısır, Gürcistan, Macaristan, Hindistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Slovakya, Senegal olmak üzere 11 ülkeden 17 dünyaca ünlü halk oyunu grubu ve 500 sanatçı sahne alacak.

Festival programının ilk günü olan 25 Ağustos'ta, tüm halk oyunları grupları saat 19.00'da, Kartallı Kazım Meydanı'ndan Kartal Meydanı'na kadar halk müzikleri eşliğinde kortej yürüyüşüne katılacak. Festivalin açılış töreni saat 20.30'da Kartal Meydanı'nda büyük bir coşkuyla gerçekleşecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturan festivale tüm Kartallıları ve İstanbulluları davet etti. Başkan Yüksel, şunları söyledi:

"Sanatın farklı kültürleri bir araya getirme gücüne sahip olduğunun farkındayız. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Halk Oyunları Festivali'nde de yine uluslararası halk oyunları gruplarımız sahne alacak. Kültür ve sanatın aynı çatı altında yer aldığı bu festivale başta Kartallı komşularım olmak üzere tüm İstanbullu vatandaşlarımızı davet ediyorum. Sanatın ve kültürlerin buluşmasına hep birlikte ev sahipliği yapalım."