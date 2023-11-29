Kartal Belediyesi'nden 'Engelsiz Yaşam Festivali'

Kartal’da, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kartal Belediyesi ve Türkiye Sakatlar Derneği Kartal Şubesi iş birliğiyle, ‘Engelsiz Yaşam Festivali’ düzenleniyor.

Kartal'da, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kartal Belediyesi ve Türkiye Sakatlar Derneği Kartal Şubesi iş birliğiyle, 'Engelsiz Yaşam Festivali' düzenleniyor.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, engelli bireylerin; sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın her alanında entegrasyonunu sağlamak ve engelli bireylere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla 1 Aralık Cuma günü bir dizi etkinlik organize etti.

Engelsiz Yaşam Festivali, 1 Aralık Cuma günü saat 10.00'da Neyzen Tevfik Meydanı önünden Kartal Belediyesi Etkinlik Çadırı'na doğru yapılacak 'Engelsiz Kartal Yürüyüşü' ile başlayacak. Bando ekibi ve maskotların da eşlik edeceği yürüyüş, saat 11.20'de yapılacak açılış konuşmaları ile devam edecek.

Şehit Recep Büyük Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu ve Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Down Sendromlu Çocuklar Vurmalı Çalgılar Ritim Atölyesi'nin de yer aldığı festivale, ses sanatçıları Erol İkisivri ile Günay Çulha verecekleri konser ile renk katacak.

Engelsiz bir kent oluşturmak için çalıştıklarını ve engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak çalışmaları ilçeye kazandırdıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1 Aralık'ta gerçekleşecek Engelsiz Yaşam Festivali'ne tüm komşularını davet etti.