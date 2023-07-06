Eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın Vefatının Altıncı Yılında Anma Töreni Düzenlendi

5 Temmuz 2017 tarihinde vefat eden eski Adalet Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, vefatının altıncı yılında Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen anma töreniyle anıldı. Törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok, Moğultay'ın kardeşi Hüseyin Moğultay ve birçok kişi katıldı. Konuşmalarda Moğultay'ın siyasi liderliği ve ülkeye katkıları vurgulandı. Tören dualarla sona erdi.